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Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки

14:41
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Приговор по громкому делу выносят в Петербурге

Историка Олега Соколова признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Приговор оглашают в пятницу на заседании суда в Санкт-Петербурге, передает "ТВ Центр".

Судья отметила - вина бывшего доцента Петербургского госуниверситета полностью установлена. Соколов убил девушку из ревности, выстрелив ей в голову четыре раза. А затем расчленил и попытался утопить останки в реке.

Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима. Сам он сообщил, что раскаивается, но не считает расправу умышленной. По словам Соколова, он совершил преступление в состоянии полного умопомрачения.

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