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Попова: мы знаем, как справиться с коронавирусом

13:59
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Глава Роспотребнадзора отметила сплоченность россиян

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России знают, как бороться с коронавирусом и победить его. По мнению главы ведомства, эти знания бесценны.

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"И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что... мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромное труда и даже потерь, но эти знания они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм", - сказала Попова.

Она отметила, что успех в борьбе с COVID-19 во многом зависит от самих россиян. Попова призвала всех жителей страны внимательнее относиться к своему здоровью и прикладывать все усилия, чтобы никого не заразить.

Глава ведомства добавила, что россияне в борьбе с пандемией продемонстрировали невероятное единение. По оценкам экспертов, 85% жителей страны носят защитные маски, передает РИА Новости.

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