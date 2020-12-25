Набиуллина рассчитала стоимость тазика новогоднего оливье

Ингредиенты для традиционного блюда подорожали

Тазик новогоднего оливье – это примерно 2 килограмма традиционного салата – обойдется россиянам на 6,8% дороже, чем в прошлом году. Стоимость праздничного блюда рассчитала глава Центробанка. Эльвира Набиуллина отметила, что использовала методику "индекса оливье" Росстата.

Для 2 килограммов салата по рецепту Набиуллиной потребуется 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.

Как рассказала глава ЦБ в новогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым, стоимость ингредиентов за прошедший год выросла с 326 до 348 рублей. В частности, стоимость моркови выросла выросла более чем на 20%, также ощутимо подорожал картофель.

Набиуллина отметила, что рост цен на оливье в уходящем году опередил инфляцию. По данным Росстата, потребительские цены с начала года выросли на 4,7%.

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