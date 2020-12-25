Кандидатов с иммунитетом к COVID-19 охотнее берут на работу

Однако большинство работодателей на это не обращает внимание

Наличие антител к коронавирусу внезапно стало преимуществом при трудоустройстве на работу, показало исследование портала SuperJob. Работодатели предпочитают сотрудников, переболевших COVID-19 или сделавших прививку.

Опрос показал, что на сегодняшний день уже 9% руководителей склоняются к выбору соискателя, имеющего антитела к коронавирусной инфекции. При этом 83% работодателей пока не учитывают этот фактор при собеседовании.

Чаще всего устойчивость к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ритейл и сферу услуг B2C.

В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех российских регионов, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 79,4 миллиона человек, 1,74 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,93 миллиона заболевших, более 52 тысяч пациентов скончались.

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