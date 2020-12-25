Представлен первый Всероссийский книжный рейтинг

Топ-50 возглавила работа американки Джен Синсеро

В пятницу, 25 декабря, состоялась презентация пилотной версии первого Всероссийского книжного рейтинга, который составил Российский книжный союз. Топ-50 возглавило произведение Джен Синсеро "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". Продажи книги составили более 70 млн рублей, передает ТАСС.

На втором месте расположился бестселлер Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым". Это произведение в 2020 году собрало почти 60 миллионов рублей. Замкнула тройку работа "Sapiens. Краткая история человечества" за авторством израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари.

Среди первых 20 позиций значатся также "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и "Просто Маса" Бориса Акунина.

Всего в топ-50 попали книги 15 российских издательств, в том числе Corpus, "Азбука", "Альпина Паблишер", "Альпина Диджитал", АСТ, "Бомбора" и "Иностранка". Список формировался на основе данные продаж в рублях за период с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года как в офлайн-, так и онлайн-рознице.

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