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Москва возобновила авиасообщение с Брюсселем

14:34
  • пятница
  • 25 декабря 2020

В бельгийской столице приземлился первый с весны чартерный рейс

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" прибыл 25 декабря из Москвы в Брюссель. Это первый чартерный рейс из России в Бельгию с весны 2020 года.
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"Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск)", - сообщили ТАСС в пресс-службе брюссельского международного аэропорта "Завентем".

Представители аэропорта уточнили, что "Аэрофлот" получил разрешение на полеты до конца марта 2021 года. Рейсы авиакомпании по маршруту Москва - Брюссель - Москва будут постоянными - 1 раз в неделю по пятницам.

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