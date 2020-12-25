Москва возобновила авиасообщение с Брюсселем

В бельгийской столице приземлился первый с весны чартерный рейс

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" прибыл 25 декабря из Москвы в Брюссель. Это первый чартерный рейс из России в Бельгию с весны 2020 года.

"Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск)", - сообщили ТАСС в пресс-службе брюссельского международного аэропорта "Завентем".

Представители аэропорта уточнили, что "Аэрофлот" получил разрешение на полеты до конца марта 2021 года. Рейсы авиакомпании по маршруту Москва - Брюссель - Москва будут постоянными - 1 раз в неделю по пятницам.

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