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Эрдоган оценил человеческие качества Путина

14:34
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Турецкий лидер отметил честность своего российского коллеги

Президент Турции Тайип Эрдоган ответил на несколько вопросов журналистов после пятничной молитвы - один из них был о российском лидере Владимире Путине, передает ТАСС.

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Эрдогану напомнили, что в ходе большой пресс-конференции Путин назвал своего турецкого коллегу человеком, который держит свое слово, хотя их взгляды по отдельным поводам могут расходиться.

"На самом деле это те слова, которые описывают и его самого. Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек", - сказал Эрдоган.

В конце ноября президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии. Лидеры, в частности, договорились создать совместный российско-турецкий наблюдательный центр по Нагорному Карабаху, а также выразили надежду на плодотворное сотрудничество по всем вопросам, затрагивающим интересы обоих государств.

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