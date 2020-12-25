Американцев лишили фильмов с Джонни Деппом

Актер переживает непростые времена

Голливуд продолжает "изгонять" Джонни Деппа. Вслед за киностудией Warner Bros., отказавшей артисту в сотрудничестве, стриминговый сервис Netflix решил удалить все фильмы с участием актера из американского сегмента.

Отмечается, что в опалу платформы попал и Шайа Лабаф. Обоих актеров бывшие возлюбленные обвиняют в насилии.

Киноделы и общественность ополчились на Деппа после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на бывшую супругу Эмбер Херд. И хотя официально отказы Деппу в ролях никто не объяснял, поклонники артиста уверены, что дело в проигрыше актера в суде по делу о семейном насилии.

Ранее студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьем фильме о "Фантастических тварях". Роль досталась датскому актеру Мадсу Миккельсену, который получил широкую известность после съемок в телесериале "Ганнибал", где сыграл роль серийного убийцы Ганнибала Лектера.

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