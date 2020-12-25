ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцев лишили фильмов с Джонни Деппом

15:58
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Актер переживает непростые времена

Голливуд продолжает "изгонять" Джонни Деппа. Вслед за киностудией Warner Bros., отказавшей артисту в сотрудничестве, стриминговый сервис Netflix решил удалить все фильмы с участием актера из американского сегмента.
Джонни Деппу в "Фантастических тварях" нашли замену

Отмечается, что в опалу платформы попал и Шайа Лабаф. Обоих актеров бывшие возлюбленные обвиняют в насилии.

Киноделы и общественность ополчились на Деппа после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на бывшую супругу Эмбер Херд. И хотя официально отказы Деппу в ролях никто не объяснял, поклонники артиста уверены, что дело в проигрыше актера в суде по делу о семейном насилии.

Ранее студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьем фильме о "Фантастических тварях". Роль досталась датскому актеру Мадсу Миккельсену, который получил широкую известность после съемок в телесериале "Ганнибал", где сыграл роль серийного убийцы Ганнибала Лектера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кадр из фильма "Алиса в стране чудес"
Кадр из фильма "Алиса в стране чудес"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.