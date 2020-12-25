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Статью Путина о Победе издали в виде брошюры

14:57
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Текст перевели на пять иностранных языков

Статья президента России Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" издана в виде брошюры. Тираж русскоязычного издания - 50 тысяч экземпляров, сообщает сайт Кремля.

"Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье", - отмечается в сообщении.

Статья Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" была опубликована в журнале National Interest на английском языке 18 июня,. 19 июня она появилась на русском - на сайте Кремля и в "Российской газете". Путин в статье привел многочисленные исторические факты, а также поделился воспоминаниями своей семьи о войне.

Текст статьи занимает первые 48 страниц 92-страничной брошюры, выпущенной издательством "Известия". Далее следует приложение со стенограммами архивных документов, писем и телеграмм периода Второй мировой войны. Все документы снабжены ссылками на первоисточники и архивы, где хранятся подлинники. Брошюра, кроме русского, издана на английском, испанском, немецком, французском и китайском языках.

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