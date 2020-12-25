Минпросвещения отменило досрочные ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Девятиклассники будут сдавать только два экзамена

Министерство просвещения России отменило проведение досрочного этапа основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11 классов.

Об этом заявил министр Сергей Кравцов. В качестве ОГЭ школьники будут сдавать только русский язык и математику - аттестат о неполном среднем образовании будет выдан на основе двух экзаменов. Предметы по выбору сдавать не придется, говорится в telegram-канале "Большая перемена".

Экзаменационная волна состоится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период запланирован на начало сентября. Итоговое собеседование пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит ситуация с коронавирусом, добавил Кравцов.

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