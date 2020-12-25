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Минпросвещения отменило досрочные ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

15:16
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Девятиклассники будут сдавать только два экзамена

Министерство просвещения России отменило проведение досрочного этапа основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11 классов. 
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Об этом заявил министр Сергей Кравцов. В качестве ОГЭ школьники будут сдавать только русский язык и математику - аттестат о неполном среднем образовании будет выдан на основе двух экзаменов. Предметы по выбору сдавать не придется, говорится в telegram-канале "Большая перемена". 

Экзаменационная волна состоится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период запланирован на начало сентября. Итоговое собеседование пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит ситуация с коронавирусом, добавил Кравцов. 

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