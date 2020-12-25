Депутат МГД Бабаян: В Москве совершенствуется социнфраструктура районов

Москвичи забыли про бюрократию, как про страшный сон

Социальная инфраструктура столичных районов постоянно совершенствуется, несмотря на ограничения из-за пандемии. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Роман Бабаян.



"Социальная инфраструктура в Москве постоянно совершенствуется, и административные здания, такие как центры госуслуг, перестали быть синонимом бюрократического ада. Они сделаны с учетом требований комфорта для разных групп населения, экологических требований, осознанного отношения к ресурсам. Это сейчас стандарт, на который ориентируются все городские службы, и та политика, которую необходимо поддерживать на всех уровнях", - сказал он.

По словам депутата, центры "Мои документы" стали привычной частью городской инфраструктуры. Благодаря их совершенствованию москвичи забыли про бюрократию, как про страшный сон.

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