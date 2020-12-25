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Выпускников освободили от сдачи ЕГЭ по базовой математике в 2021 году

15:33
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Те, кто не собирается поступать в вуз, могут не сдавать ЕГЭ

Министерство просвещения отменило проведение в 2021 году единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике базового уровня.
Минпросвещения отменило досрочные ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Те выпускники, которые не собираются после 11 класса поступать в вуз, могут не сдавать ЕГЭ. Чтобы выпуститься из школы, им нужно будет сдать два экзамена – по русскому языку и математике.  

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку,  говорится в telegram-канале "Большая перемена". 

ЕГЭ-2021 в России пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля.

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