Выпускников освободили от сдачи ЕГЭ по базовой математике в 2021 году

Те, кто не собирается поступать в вуз, могут не сдавать ЕГЭ

Министерство просвещения отменило проведение в 2021 году единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике базового уровня.

Те выпускники, которые не собираются после 11 класса поступать в вуз, могут не сдавать ЕГЭ. Чтобы выпуститься из школы, им нужно будет сдать два экзамена – по русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку, говорится в telegram-канале "Большая перемена".

ЕГЭ-2021 в России пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля.

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