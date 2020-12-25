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"Никакой побочки": Гинцбург рассказал об исследовании вакцины на пожилых людях

15:29
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Директор центра Гамалеи пообещал представить данные в ближайшее время

Результаты исследования первой российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V" на пожилых людях пообещали представить в ближайшее время. Однако, как сообщили в центре Гамалеи, уже сейчас можно сказать, что никаких побочных эффектов у добровольцев выявлено не было.

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"В ближайшее время будут объявлены результаты по пожилым. Там никакой побочки нет", - заявил в разговоре с агентством РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в России началась вакцинация другим российским препаратом - вакциной "ЭпиВакКорона" центра вирусологии "Вектор". По данным Роспотребнадзора, она разрешена всем и абсолютно безопасна. Препарат подходит для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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