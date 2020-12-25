Юристы назвали нечестным суд над Джонни Деппом

Его обвинили в насилии над бывшей женой

Адвокаты Джонни Деппа уверены, что приговор, который суд вынес актеру по делу о домашнем насилии, несправедлив. Юристы актера намерены оспорить решение суда по делу против The Sun, в результате которого Деппа признали "бьющим жену" и не удовлетворили иск актера о клевете.

Судья Джастис Никол признал доказанными 12 из 14 заявленных случаев насилия по отношению к бывшей супруге Деппа Эмбер Херд. При этом защитники артиста заявляют, что суд при рассмотрении дела не принял во внимание то, что показания актрисы могли быть ложными. Также при вынесении вердикта не учитывались показания свидетелей со стороны защиты актера.

По словам адвоката Деппа Дэвида Шерборна, решение суда не было честным. Юрист намерен просить об апелляции, передает The Guardian.

Ранее студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьем фильме о "Фантастических тварях", а затем стриминговый сервис Netflix решил удалить все фильмы с участием актера из американского сегмента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"