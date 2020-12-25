ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юристы назвали нечестным суд над Джонни Деппом

15:54
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Его обвинили в насилии над бывшей женой

Адвокаты Джонни Деппа уверены, что приговор, который суд вынес актеру по делу о домашнем насилии, несправедлив. Юристы актера намерены оспорить решение суда по делу против The Sun, в результате которого Деппа признали "бьющим жену" и не удовлетворили иск актера о клевете.

Джонни Деппу в "Фантастических тварях" нашли замену
Новость о переезде Джонни Деппа в Россию переполошила интернет

Судья Джастис Никол признал доказанными 12 из 14 заявленных случаев насилия по отношению к бывшей супруге Деппа Эмбер Херд. При этом защитники артиста заявляют, что суд при рассмотрении дела не принял во внимание то, что показания актрисы могли быть ложными. Также при вынесении вердикта не учитывались показания свидетелей со стороны защиты актера.

По словам адвоката Деппа Дэвида Шерборна, решение суда не было честным. Юрист намерен просить об апелляции, передает The Guardian.

Ранее студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьем фильме о "Фантастических тварях", а затем стриминговый сервис Netflix решил удалить все фильмы с участием актера из американского сегмента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джонни Депп
Джонни Депп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.