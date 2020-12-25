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Мишустин: медучреждения за месяц получат 6,5 миллиона доз "Спутника V"

15:36
  • пятница
  • 25 декабря 2020

План выпуска вакцины перевыполняется

Намеченные планы выпуска вакцины от коронавируса "Спутник V" перевыполняются. В январе-феврале медицинские учреждения получат около 6,5 миллиона доз препарата, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе - феврале в медицинские учреждения по нашим расчетам поступят почти 6,5 млн доз препарата. Это очень хорошо", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса.

Президент России Владимир Путин ранее поручил организовать вакцинацию по всей стране. Для россиян это должно быть полностью добровольным и бесплатным. Вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом 11 августа и прошла все положенные испытания.

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