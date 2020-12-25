Сенатор: работодатели не узнают, что их сотрудники попали в вытрезвитель

Но об этом будет знать участковый

Работодателям не станут сообщать, если их сотрудник оказался в медвытрезвителе. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Вопрос о том, станут ли, как в советское время, информировать работодателей о нахождении сотрудника в вытрезвителе, подняла сенатор Совфеда Людмила Нарусова.

"Законом это не предусмотрено", - ответил ей Рязанский. Он добавил, что необходимой информацией может обладать участковый инспектор, который сообщит о случившемся родным, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме приняли законопроект о возвращении системы вытрезвителей. Документ регламентирует создание в регионах платных медицинских вытрезвителей, если имеется такая необходимость. По данным социологических опросов, инициативу депутатов поддерживает около 80% россиян.

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