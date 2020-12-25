ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

15:49
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Постановление вступает в силу с 26 декабря

Прибывающим из Великобритании в Россию гражданам придется провести две недели на карантине. Постановление о соблюдении режима изоляции подписано главным санитарным врачом.
Роспотребнадзор назвал безопасные для путешествий в пандемию страны

"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции ... в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 26 декабря.

Ранее стало известно о выявленном в Великобритании новом штамме коронавируса. Предполагается, что он стал причиной роста заболеваемости в Англии - из-за чего все страны Европы, а также Россия закрыли с ней авиасообщение. В Роспотребнадзоре отметили, что российские вакцины успешно защищают и от новой разновидности COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.