Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

Постановление вступает в силу с 26 декабря

Прибывающим из Великобритании в Россию гражданам придется провести две недели на карантине. Постановление о соблюдении режима изоляции подписано главным санитарным врачом.

"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции ... в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 26 декабря.

Ранее стало известно о выявленном в Великобритании новом штамме коронавируса. Предполагается, что он стал причиной роста заболеваемости в Англии - из-за чего все страны Европы, а также Россия закрыли с ней авиасообщение. В Роспотребнадзоре отметили, что российские вакцины успешно защищают и от новой разновидности COVID-19.

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