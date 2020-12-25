ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд вынес приговор расчленившему аспирантку историку Соколову

16:01
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Ученый признал свою вину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 64-летнего историка Олега Соколова, расчленившего любовницу-аспирантку, к 12,5 года колонии строгого режима.
Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки

Гособвинение настаивало на 15 годах тюрьмы, пишет РИА Новости. 

Его признали виновным в совершении умышленного убийства и незаконном хранении оружия. Суд посчитал смягчающими обстоятельствами наличие у него двух малолетних детей, престарелых родителей, научных достижений и признание им вины.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов пытался задушить, а после застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олег Соколов в суде
Олег Соколов в суде
Олег Соколов
Олег Соколов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.