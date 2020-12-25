Суд вынес приговор расчленившему аспирантку историку Соколову

Ученый признал свою вину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 64-летнего историка Олега Соколова, расчленившего любовницу-аспирантку, к 12,5 года колонии строгого режима.

Гособвинение настаивало на 15 годах тюрьмы, пишет РИА Новости.

Его признали виновным в совершении умышленного убийства и незаконном хранении оружия. Суд посчитал смягчающими обстоятельствами наличие у него двух малолетних детей, престарелых родителей, научных достижений и признание им вины.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов пытался задушить, а после застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"