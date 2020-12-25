Путин назвал самое важное направление во внешней политике России

Президент в пятницу обсуждает с членами Совбеза ситуацию в странах СНГ

Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с членами Совета Безопасности России. Президент предложил, в первую очередь, обсудить, как развивается сотрудничество стран Содружества, передает "ТВ Центр".

"Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета Безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке. Это самые близкие для нас страны, я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое – многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россию со странами СНГ связывают тесные экономические, культурные, гуманитарные, а также родственные и дружеские связи. Поэтому это особое направление во внешней политике российского государства. Президент предложил обменяться мнениями по различным аспектам этой работы и, если необходимо, скорректировать ее так, как этого требует сегодняшний день и как это будет востребовано в наступающем 2021 году.

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