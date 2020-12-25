Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

За большой вклад в борьбу с коронавирусом награды получили столичные медики

Сегодня Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям столицы, передает "ТВ Центр".

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалер государственных наград и лауреат Госпремии "Трудовая доблесть России" Ефим Басин.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского отмечен солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций орденом Почета награжден советник председателя Духовного управления мусульман России Саубянов Харис.

Помимо этого, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм награды получили столичные медики. В частности, главная медицинская сестра Городской клинической больницы имени Пирогова Елена Коротина получила медаль Луки Крымского. Наградами также отмечены учителя, деятели искусств и представители Московского патриархата. Обращаясь к собравшимся, Сергей Собянин отметил, что нынешний трудный год столице удалось преодолеть благодаря сплоченности и самоотверженности москвичей, как бывало уже не раз.

"За свою бытность я не помню ни одного года, когда бы мы не сталкивались с проблемами. Каждый год какие-то проблемы. Кризисы, вызовы и так далее. Мы всегда справлялись. Если посмотрим историю, Москва сталкивалась просто с катастрофическими проблемами и сложностями, была на грани, всегда выживала, всегда побеждала, и эту болезнь, эту проблему мы с вами победим. Я желаю Вам в новом году доброго настроения, оптимизма и уверенности, что победа будет за нами. Вам всем лично спасибо огромное от москвичей", - заявил Собянин.

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