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Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

17:10
  • пятница
  • 25 декабря 2020

За большой вклад в борьбу с коронавирусом награды получили столичные медики

Сегодня Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным жителям столицы, передает "ТВ Центр".

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ордена "За заслуги перед Отечеством" IV  степени удостоен член центрального правления Всероссийской общественной  организации Героев, кавалер государственных наград и лауреат Госпремии "Трудовая доблесть России" Ефим Басин.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом Александра Невского отмечен солист группы "Любэ" Николай  Расторгуев. За заслуги в сохранении и развитии духовных  и культурных традиций орденом Почета награжден советник председателя Духовного управления мусульман России  Саубянов Харис.

Помимо этого, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией,  самоотверженность и высокий профессионализм награды получили столичные медики. В частности, главная медицинская сестра Городской клинической больницы  имени  Пирогова  Елена Коротина  получила медаль Луки Крымского. Наградами также отмечены учителя, деятели искусств и представители Московского патриархата. Обращаясь к собравшимся, Сергей Собянин отметил, что нынешний трудный год столице удалось преодолеть благодаря сплоченности и самоотверженности москвичей, как бывало уже не раз.

"За свою бытность я не помню ни одного года, когда бы мы не сталкивались с проблемами. Каждый год какие-то проблемы. Кризисы, вызовы и так далее. Мы всегда справлялись. Если посмотрим историю, Москва сталкивалась просто с катастрофическими проблемами и сложностями, была на грани, всегда выживала, всегда побеждала, и эту болезнь, эту проблему мы с вами победим. Я желаю Вам в новом году доброго настроения, оптимизма и уверенности, что победа будет за нами. Вам всем лично спасибо огромное от москвичей", - заявил Собянин.

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Сергей Собянин вручает госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручает госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручает госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручает госнаграды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручает госнаграды заслуженным москвичам
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