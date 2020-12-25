"Уникальный процесс": Мишустину показали производство вакцины "Спутник V"

Темпы выпуска вакцины против коронавирусной инфекции растут, заявил премьер

По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки 27 тысяч 397 человек вылечились после болезни. С начала пандемии болезнь преодолели почти 2 миллиона 400 тысяч россиян. Суточный прирост заболевших составил 29 тысяч 18 человек. Скончались 563 пациента. Масштабная вакцинация продолжается во всех российских регионах. Введены дополнительные ограничительные меры для тех, кто прибывает в нашу страну из Великобритании.

Всем прибывающим в Россию из Великобритании, где ранее был обнаружен новый штамм коронавируса, с завтрашнего дня предписан двухнедельный карантин. Тем, кто на новогодние праздники соберется в Карелию, нужно иметь с собой свежую справку об отсутствии COVID-19. Масштабная вакцинация по всей стране продолжается. В Татарстане те, кто работают в красной зоне, уже получили 700 доз препарата. В Удмуртии вакцинацию соцработников и учителей начнут в начале 2021 года.

"Хотелось бы из процесса рабочего не выпадать, продолжать работать. Потому что участвую как бы прямо или косвенно в перевозке ковидных больных", - заявил водитель ревдинской детской городской больницы Вадим Аспидов.

Дополнительные ограничения ввели и в Крыму. Под запретом массовые мероприятия, закрыты фудкорты. А по поручению президента на помощь отправлены военные медики.

В Санкт-Петербурге ситуация стабилизировалась. Однако в "Ленэкспо" подготовили еще 500 дополнительных коек. В регион сегодня приехал председатель правительства, чтобы провести встречу с производителями вакцин от COVID–19.

В каждой такой упаковке 5 доз вакцины "Спутник V". Накануне в Российском фонде прямых инвестиций подтвердили многочисленные догадки - V в названии действительно отсылка к Victory - то есть победе над коронавирусом.

Это одна из четырех площадок, где сегодня выпускают первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19. Еще одно, пятое предприятие, сейчас готовят к запуску. Эти конвейеры не останавливаются даже ночью, сотрудники работают в несколько смен. Регионы уже получили более 310 тысяч доз "Спутника V" и 7 тысяч доз препарата "ЭпиВакКорона". Важно наладить всю цепочку от предприятия до медучреждения. Пока таких 250. Многие будут работать и в новогодние праздники.

"Темпы выпуска вакцины растут. В январе-феврале, по нашим расчетам, поступит почти 6,5 миллиона доз препарата, который сейчас активно отправляют во все регионы нашей страны. Чтобы защитить жизни и здоровье наших людей. Хочу сказать, что выпуск вакцины - уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире", - отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как и производство отечественных лекарств от COVID-19. Они уникальны и эффективны. Спрос настолько высок, что экспорт одного из таких препаратов приостановлен. Важно, прежде всего, обеспечить потребности внутри страны.

Матвей Шестаков, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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