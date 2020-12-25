Суд учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора Соколову

Историк признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

В Санкт-Петербурге оглашён приговор по резонансному делу бывшего преподавателя Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова. Он признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. По совокупности преступлений Соколов будет отбывать длительное заключение в колонии строгого режима. Сторона защиты с приговором не согласилась и собирается его обжаловать. Но только срок наказания, а не сам факт виновности.

Историк Олег Соколов на протяжении всех судебных заседаний вёл себя очень импульсивно, пытаясь доказать, что убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко совершил, потому что находился в состоянии умопомрачения. А сегодня, когда оглашали приговор, был спокоен. Несколько часов, пока судья зачитывала материалы дела, он стоял, сложив руки на груди, в наполеоновской позе.

На вопрос судьи, понятно ли решение, Соколов еле слышно ответил утвердительно. Лишь переспросил потом, как и в какой срок можно обжаловать приговор. На вопросы журналистов отвечать не стал. Суд учёл как смягчающее обстоятельство помощь следствию, возраст Соколова и его "вклад в историческую науку и реконструкторское движение". А вот явку с повинной, написанную Соколовым после задержания, суд в расчёт не взял. Историк признал свою вину, но пытался доказать, что стал жертвой травли со стороны оппонента Понасенкова. А любимая женщина не поддержала - завела любовную интрижку с бандитом-рецидивистом.

"Подсудимый Соколов выдвинул версию об убийстве Ещенко в состоянии аффекта, который был намеренно вызван длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с действием Понасенкова и его сторонников. А также действия самой Ещенко, которая, по словам подсудимого, состояла в близких отношениях с лицом, которое в настоящий момент находится в розыске, намеревалась завладеть квартирой Соколова и действовала по указанию Понасенкова. Однако данная версия была проверена судом и не нашла своего объективного подтверждения", - сообщили в суде.

Он называл её Изабель де Шестелюкс. На французский манер. Потому что не нравилась русская фамилия Ещенко. Она его - Сиром. Один из лучших мировых знатоков наполеоновской Франции, основатель движения реконструкторов, Почётный член Французского легиона - он умел красиво ухаживать, чем и завоевал сердце юной студентки. Они ходили по балам, купаясь в лучах славы. А потом отношения испортились. Во время очередного скандала дома у Соколова историк несколько раз выстрелил в голову своей возлюбленной, потом душил её. И выстрелил ещё несколько раз. Только после этого Анастасия Ещенко умерла.

"С целью сокрытия следов преступления Соколов хранил труп Ещенко в квартире 85 дома 82 по Набережной реки Мойка, после чего расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, отделив руки, ноги и голову от туловища. Затем выбросил части тел, руки и туловище в реку Мойка", - говорится в приговоре.

Рюкзак с кистями тонуть не хотел, и Соколов спрыгнул за ним в Мойку. Обратно его вытащил случайно проезжавший мимо таксист. Вызвал медиков и полицию. Те нашли руки и уже вместе со следователями с обыском пришли домой. Он хотел закончить дела, попрощаться с родными и только после этого либо сдаться властям или совершить самоубийство. Психиатр дал заключение личности подсудимого: честолюбивый, самовлюбленный, с завышенной самооценкой. Полностью вменяем и в момент убийства возлюбленной четко понимал, что и зачем делает.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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