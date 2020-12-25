Собянин запустил традиционный новогодний транспорт в Москве

50 электробусов, украшенных к Новому году, отправятся от Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин считает хорошей традицией украшать в столице к новогодним праздникам общественный транспорт.

"И в этом году мы не будем ее нарушать. И, как и в прошлом году, в новогоднюю ночь метро, МЦК и наземный общественный транспорт будут работать бесплатно. А парковка будет бесплатной до 10 января", - заявил Собянин.

Главной отправной точкой новогоднего транспорта – 50 новогодних электробусов – в этом году выбран отреставрированный Северный речной вокзал.

Как сообщили ТВЦ.RU в мэрии, новогодний транспорт появится на улицах Москвы уже в шестой раз. Несмотря на пандемию, к Новому году будет украшено более тысячи единиц транспорта.

Мосгортранс уже украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов, а Московский метрополитен запустил специальный новогодний состав "Ёж" на Кольцевой линии.

Метро и МЦК будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет работать на 174 маршрутах – на 74 маршрутах всю ночь, работа еще 100 маршрутов продлена до 03:30.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

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