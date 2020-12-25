ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин запустил традиционный новогодний транспорт в Москве

18:30
  • пятница
  • 25 декабря 2020

50 электробусов, украшенных к Новому году, отправятся от Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин считает хорошей традицией украшать в столице к новогодним праздникам общественный транспорт.

"И в этом году мы не будем ее нарушать. И, как и в прошлом году, в новогоднюю ночь метро, МЦК и наземный общественный транспорт будут работать бесплатно. А парковка будет бесплатной до 10 января", - заявил Собянин.

Главной отправной точкой новогоднего транспорта – 50 новогодних электробусов – в этом году выбран отреставрированный Северный речной вокзал.

Как сообщили ТВЦ.RU в мэрии, новогодний транспорт появится на улицах Москвы уже в шестой раз. Несмотря на пандемию, к Новому году будет украшено более тысячи единиц транспорта.

Мосгортранс уже украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов, а Московский метрополитен запустил специальный новогодний состав "Ёж" на Кольцевой линии.

Метро и МЦК будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет работать на 174 маршрутах – на 74 маршрутах всю ночь, работа еще 100 маршрутов продлена до 03:30.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Новогодний электробус
Новогодний электробус
Новогодние электробусы
Новогодние электробусы
Новогодний электробус
Новогодний электробус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.