Рейс Москва-Челябинск задержался из-за Тутберидзе

Тренер попала в пробку

Вылет рейса из московского аэропорта "Шереметьево" в Челябинск задержался на 2,5 часа из-за опоздания тренера Этери Тутберидзе.

Как пишет издание "Царьград", вылет задержали намеренно, чтобы Тутберидзе успела на открытие Чемпионата России по фигурному катанию. Не исключено, что тренер попала в пробку по пути в аэропорт.

"Нас загрузили в автобус на взлетной полосе, но к самолету не повезли. 25 минут держали, а потом велели вернуться в здание аэропорта Шереметьево. Вскоре в зале появилась Тутберидзе. И мы вместе с ней сели в автобус и поехали", - рассказала одна из пассажирок.

В аэропорту Челябинска подтвердили URA.RU двухчасовую задержку московского рейса. В "Шереметьево" сообщили, что задержка произошла по техническим причинам.

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