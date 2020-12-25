Лукашенко заявил о ввозе в страну "тонны оружия" из Украины

В Белоруссии задержали опасных террористов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании террористической группы, которая планировала вооруженные нападения по всей стране.

Речь идет о так называемой "группировке Автуховича", которую подозревают в нападении на полицейских и поджоге дома сотрудника правопорядка, передает РИА Новости.

"Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что в Белоруссии "есть несколько группировочек еще", члены которых прибывают из других стран - Украины, Польши, Литвы. Однако сейчас пополнение банд новым членам усложнилось из-за закрытых границ.

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