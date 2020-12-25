Врач назвал неочевидную причину головной боли

Это может стать поводом посетить стоматолога

Регулярная головная боль по утрам может сигнализировать о бруксизме – ночном скрежете зубами.

Это заболевание свидетельствует о нарушении баланса деятельности центральной и периферической систем, объяснил телеканалу "Звезда" стоматолог Алексей Антипенко.

"Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью", - объяснил врач.

Признаки бруксизма можно заметить и днем. Например, если человек сильно сжимает зубы во время автоматической работы или при стрессовой ситуации.

Зубной скрежет приводит не только к утренней головной боли, но и к трещинам в эмали, стираемости зубов по вертикали, излишней чувствительности при приеме холодной или горячей пищи.

Заметив у себя такую проблему, стоит обратиться к стоматологу. Пациенту скорее всего придется снять гипертонус мышц ботоксом или начать носить специальную каппу.

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