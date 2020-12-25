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В американском Нашвилле произошел взрыв

18:55
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Центр города оцеплен

В городе Нашвилл на юге США взорвался автомобиль.

Взрыв произошел на 2-й авеню в 6:30 по местному времени (15:30 по мск). Этот район считается туристическим, здесь расположено много баров и магазинов.

 По данным полиции, это было совершено "преднамеренно". На данный момент улицы в районе взрыва перекрыты. К расследованию уже подключились агенты ФБР, а также сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В результате взрыва пострадали три человека. Их доставили в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.

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