В американском Нашвилле произошел взрыв

Центр города оцеплен

В городе Нашвилл на юге США взорвался автомобиль.

Взрыв произошел на 2-й авеню в 6:30 по местному времени (15:30 по мск). Этот район считается туристическим, здесь расположено много баров и магазинов.

По данным полиции, это было совершено "преднамеренно". На данный момент улицы в районе взрыва перекрыты. К расследованию уже подключились агенты ФБР, а также сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В результате взрыва пострадали три человека. Их доставили в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.

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