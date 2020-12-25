"Мы стали добрее": во время пандемии люди стали чаще брать животных из приютов

В 2020 году из приютов и с улицы забрали гораздо больше собак и кошек, чем в обычные годы

2020 год выявил в людях и много очень положительных качеств, показав, что перед лицом общей беды мы можем сплотиться, что мы умеем помогать друг другу, что слова благородство, честь и любовь - для многих совсем не пустой звук. И проявлялось это не только в отношении к ближним, не только в поддержке малознакомых, а иногда и вовсе незнакомых людей. Проявилось это даже в том, что люди в этот тяжелый год помнили и помогали тем, кто живёт рядом с нами, тем, кто беззащитен и кто очень нуждается в человеке. Животным. Волонтёры по всему миру говорят о том, что в 2020 году из приютов и с улицы забрали гораздо больше собак и кошек, чем в обычные годы.

Это классическая история "гадкого утенка". Когда Синди была совсем крохой, ее подбросили на стройку. Истощение, целый букет заболеваний, большие грустные глаза.

- В приюте она провела чуть больше, чем полгода. Вот и сейчас ребенок уже вырос добрым, ласковым, социальным. И, наконец, семья для нас нашлась.

Говоря о семье, волонтеры ничуть не лукавят. Достаточно взглянуть, как Наталья с мужем высматривают на горизонте ту самую машину, которая привезет их собаку домой.

По меркам собачим Синди еще щенок. Все вокруг новое и интересное. Кот Васька, его, кстати, тоже взяли из приюта, знакомиться не спешит. Лишь снисходительно поглядывает из окошка.

16 лет назад Кислицыны подобрали точно такого же щенка. Назвали Рыжая. Дожив до глубокой, собачей старости, Рыжая умерла в прошлом году, а Кислицыным на глаза попалась фотография Синди.

"Как только мы ее увидели на фотографии, мы сразу поняли, что это - наша собака и больше сомнений у нас не было. У нас все животные, которые у нас были они все не породистые, все подобранные и они самые верные, самые умные", - заявила Наталья Кислицына.

"Первая собака Пятой Республики", как сами французы шутливо называют питомца президентской четы, тоже приютская.

История французского Немо как две капли воды похожа на истории наших Бобиков и Барбосов. В 2020 случился настоящий бум благотворительных интернет-марафонов. Хотя, казалось бы, не до животных было. Пандемия, спад экономики, да и много других навалившихся проблем.

"Пандемия повлияла, скажем так, на наше видение мира. Мы стали больше обращать внимание на тех, кому требуется наша помощь", - уверена пресс-секретарь Департамента трансопрта Москвы Алена Еремина.

Мы действительно стали другими. Сидели дома, но при этом не закрывались и не прятались, а спешили на помощь к тем, кто без этой помощи бы не протянул. В такие тяжелые времена в людях просыпается самое сокровенное. То, о чем пишут в книгах, то чему учат в детстве и то, о чем в обычной тихой и размеренной жизни все чаще не задумываются.

"Мы стали немного добрее. Это можно даже отметить по тому, что животные все-таки более осознанно забираются домой новыми хозяевами. Хозяева ответственно относятся к этому", - сказала сотрудник благотворительного фонда Вера Голикова.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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