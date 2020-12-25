Трудности сплотили россиян: главные положительные итоги 2020 года

Уходящий год стал для России весьма результативным

Это был тяжелый год. Тот случай, когда слов из песни не выкинешь. Завершается один из самых тяжелых и противоречивых годов в истории человечества и действительно сложно не согласиться с Джимом Керри.

- Прежде чем мы начнём, я бы хотел воспользоваться моментом, чтобы закрыть глаза и помедитировать на прошедший год.

Впрочем, не всё было так уж плохо. При всей своей сложности и мягко скажем, неоднозначности, 2020 стал для России весьма результативным. Во всех отношениях - и внутриполитических, и технологических, и в масштабных инфраструктурных проектах и в вопросах социальных. Важнейшим итогом года без сомнений стало то, что трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили народ.

В послании Федеральному собранию этот 2020 год Владимир Путин назвал рубежным. Тогда, в январе, мало кто догадывался, как непросто будет этот рубеж преодолеть и какие испытания ждут страну. Но то, что приоритетом государственной политики должна быть человеческая жизнь, прозвучало четко и ясно.

"Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни", - сказал Путин.

Дети – высший приоритет. Эта мысль нашла отражение и в новой редакции Основного закона страны. Внесение поправок в Конституцию, которая была написана еще в прошлом веке, стало одним из самых заметных событий года. Вместо размытых формулировок в ней появились четко прописанные обязательства власти перед народом.

Отдать свой голос не помешала даже разразившаяся пандемия. А в чем-то даже наоборот – помогла. Избирком успешно апробировал процедуру электронного голосования, а избирательные участки были открыты целых три дня.

- Чтобы жили лучше. О чем говорили – чтобы все свершилось. Чтобы, как говорится, капитал не уходил за границу и земли чтобы наши оставались нашими.

Пандемия стала проверкой на прочность и для российского здравоохранения. Отечественная медицина её достойно выдержала. В кратчайшие сроки сотни больниц перепрофилировали под борьбу с ковидом, десятки были отстроены с нуля. Медицинский персонал прошел качественную переподготовку. Если в начале в стране насчитывалось чуть более 8000 профильных специалистов, то сейчас уже более полумиллиона. Но главным достижением этого года стала первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная нашими учёными.

"Сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины. Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Интерес к ней уже проявляет сегодня ряд стран", - объявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ощутимый толчок в результате коронавирусных ограничений получили и цифровые технологии. Речь не только про удалённое обучение и офис на собственной кухне. Здесь же, за чашкой чая стало возможным прогуляться по залам Лувра или спуститься в лондонское метро – прежде у музеев не было таких онлайн-платформ. А еще посетить международный кинофестиваль, облачившись в домашнюю пижаму, или послушать выступление The Rolling Stones.

После весенних ограничений глоток свежего воздуха сделала туриндустрия: россияне заново открыли для себя родную страну. В интернете появились целые сообщества, где пользователи делятся оригинальными маршрутами. Один из таких – по Забайкальскому краю. Здесь затерялась самая северная в мире пустыня – Чарские пески. Другие предлагают ехать в Карелию. Помимо живописной природы, там сохранились одни из древнейших на Земле наскальных рисунков. Еще одним местом притяжения мог бы стать мало кому известный прежде Нововоронеж.

Местный умелец в считанные дни прославил крохотный городок своей скульптурой – Алёнкой, которая напугала всю страну. Монумент быстро демонтировали. Но может быть и зря, рассуждают пользователи соцсетей. Глядишь и стал бы визитной карточкой города. В конце концов, какой год, такая и Алёнка. Как бы то ни было, большинство туристов глубинке предпочли знакомые курорты.

- У нас здесь шикарно готовят трассы, не хуже, чем в Европе. Чем во Франции, в Австрии.

- Вы представляли себе, наверно, что у нас никого нет, у нас никто не отдыхает тут в Анапе на центральном пляже? А теперь посмотрите, откуда столько и когда все успели приехать?

Второе рождение переживают и Крымские курорты. Главная транспортная артерия полуострова – трасса "Таврида" - связала Крымский мост, Симферополь и Севастополь. Движение по ней запустили в августе. Событие важное не только для крымчан, но и всех, кто хотя бы раз мечтал поехать на море на машине.

- Замечательная трасса, все нравится, супер. Не то, что было раньше, супер. - Приятно и приезжим туристам, и местным жителям. Никто не мешает: хочешь едешь туда, хочешь обратно. 4 полосы - прекрасно.

Еще один амбициозный инфраструктурный проект – трасса "Меридиан". В 2024 году она должна связать Европу и Китай. Начало положено. Успех инженеров и строителей подхватили авиаконструкторы. Декабрь без преувеличения стал месяцем технологического прорыва для нашей страны.

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" высотой с девятиэтажный дом, кажется, с лёгкостью отрывается от стартовой площадки космодрома "Плесецк". Пять модулей разгоняют её до космической скорости – 8 километров в секунду. Все компоненты ракеты – отечественного производства. На следующий день свой первый полёт совершил среднемагистральный лайнер МС-21-310 с инновационными двигателями. Еще днем позже премьера состоялась у пассажирского турбовинтового Ил-114-300.

Громкие победы в этом году Россия одерживала не только в небе, но и на земле. А точнее на льду. Российские фигуристы заняли почти весь пьедестал почета на Чемпионате Европы, не оставив конкурентам шанса. 10 медалей из 12 возможных. В последний раз такое было в 2006 году. Порадовал своих поклонников и теннисист Даниил Медведев. На итоговом чемпионате АТР в Лондоне спортсмен выиграл сразу у трёх первых ракеток мира, став абсолютным чемпионом.

С таким победным настроением Россия подошла к новому 2021 году. Страна уже приоделась в праздничное: проспекты городов украсили световые инсталляции и пушистые ели. Набережные Санкт-Петербурга отразились в Неве миллионами огней. Центр Калининграда превратился в зимнюю сказку. По улицам Владивостока уже прогуливается Дед Мороз. Москва тоже преобразилась. На городских площадях засверкали ажурные арки и нити гирлянд.

Сегодня многие мечтают скорее распрощаться с 2020 годом, но всё же не утрачивают оптимизм. Ведь можно сколько угодно говорить о том, что этот год был непростым. Но трудный – не значит плохой. Просто победы давались в нём тяжелее. Но тем они ярче.

Анна Пешехонова, Юрий Тимошин, Екатерина Симанович. "В Центре событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"