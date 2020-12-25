Этика 2.0. Зачем человечеству прививают новые нормы морали

Новая этика появилась относительно недавно, но укореняется на Западе ударными темпами

В канун 2021 года XXI века все больше людей обнаруживают, что они и правда живут в некоем новом мире. Где еще недавно невозможное - вполне нормально, если не сказать даже банально. 23 года тюрьмы можно получить за 77 убитых и 150 раненых, и тот же срок - за излишнюю настойчивость при общении с голливудскими старлетками. Можно отчаянно бороться за жизни маленьких пушистеньких зверьков, чтобы из них никто не смел делать шубки, и совершенно не обращать внимания на то, как убивают людей, в том числе детей и стариков, когда по старинке, массово, как в Африке или на Донбассе, когда супертехнологично - как с иранским физиком. Его кстати убили за то, что он, злодей такой, работал в своей стране в ее интересах. Теперь это преступление.

В то же время вполне допустимо вслух размышлять о некоем новом дивном постковидном мире, как это сделал Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума в Давосе. Суть его новой книги, "Глобальная ковидная перезагрузка", в том, что по плану идеолога глобализма после пандемии миром должны править наднациональные корпорации, а государствам, особенно национальным и суверенным - место на свалке. И население надо, по мысли Шваба, приучать к такому подходу уже сейчас. Впрочем, население планеты сейчас приучают к очень многим еще полвека назад казавшимися дикими вещами.

Быть белым гетеросексуалом на Западе с каждым годом все тяжелее. Одни моют ноги темнокожим, другие целуют им ботинки. Даже футболистов заставляют вставать на колени, а тех, кто отказался, называют расистами. Сами активисты BLM, тем временем, под шумок митингов грабят магазины. А то и избивают белых, которым не повезло просто проходить мимо. И все это почти при полном безразличии, а иногда и поддержке властей.

Если же американец выходит с оружием в руках защищать свой дом или магазин от толпы грабителей, то его тоже обязательно запишут в расисты. Другого - в бодишеймеры, если человек хорошо выглядит и следит за собой. Потому что новая этика пропагандирует бодипозитив. Проще говоря, лишний вес.

"Это идет в общем таком потоке, расшатывание норм. В этом смысле лично мне это неприятно. Потому что, одно дело, я могу сказать, что я вот лысый и пузатый, правда, я не пузатый на самом деле, но, допустим. Человек может про себя сказать "я лысый и у меня живот торчит, ну и что, а мне наплевать, я такой и пожалуйста". Это одно дело. А вот когда человек говорит, что лысый и пузатый, и это и есть красота, вот это совсем другое, это мне не нравится", - сказал писатель, журналист Денис Драгунский.

Стройные и зачастую белые фотомодели все чаще лишаются работы, ведь руководство модного дома или глянцевого журнала опасается обвинений со стороны последователей бодипозитива и BLM. Не лучше обстоят дела и с тем, благодаря чему человечество вообще существует – отношениями между мужчинами и женщинами. Простой комплимент теперь могут расценить как домогательство, особенно если его озвучил известный человек. А уж если пошел дальше, пусть вроде бы и с согласия не совсем трезвой дамы, то тут можно и на 23 года попасть в тюрьму. При том, что даже за убийство часто получают куда меньшие сроки. Редкие попытки разобраться в ситуации и задать логичные вопросы вызывают лишь агрессию.

"Эти многие люди также глупы. Такой мой ответ. И они говорят такие стереотипные вещи! Я устала от этого! Мне надоело отвечать на одинаковые вопросы! Это не моя ошибка, это не я глупая. Вы не можете примерить на себя эту роль! Не спрашивайте меня об этом, потому что вы не заслуживаете моего ответа", - заявила актриса Роуз Макгоуэн в ответ на вопрос о том, почему она не ушла или не попыталась защитить себя во время домогательств.

В такой новой этике меняются и главные принципы, которые были заложены во всех священных книгах, на которых строится любое цивилизованное общество. Не прелюбодействуй, не укради, не возгордись, и главное - не убий. Неожиданно выясняется, что убивать можно. И если январскую расправу над иранским генералом Сулеймани по приказу президента США пытались хоть как-то объяснить, то недавнее убийство ученого Мохсена Фахризаде на толерантном Западе, который так беспокоится о правах людей и животных, даже особо не критиковали.

"То, что котиков любят больше, чем людей, что зарезанный кролик интереснее, чем застреленный иранский ученый, а замученные киты интереснее, чем убитое племя в Африке - это, к сожалению, естественно", - заявил Драгунский.

"Иранский ученый, американский ученый, русский ученый, датский ученый - как ученые равны. И у меня тогда возникает вопрос: почему иранского ученого, занимающегося разработкой ядерного оружия можно убивать, и это есть этика, а американского нельзя убивать, ибо это аморально. Какая тут этика?" – говорит декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В Ломоносова Виталий Третьяков.

Новая этика появилась относительно недавно, но укореняется на Западе просто ударными темпами. Такими, что не остается сомнений – у нового уклада есть свои интересанты и цель.

"Все эти бодипозитивы и оправдания чрезмерности, аномальности какими-то высшими гуманными идеями я считаю опасным бредом, в лучшем случае заблуждением. А скорее всего, это одна из манипулятивных технологий, которая позволяет этими, в общем-то, несчастными людьми управлять", - сказал Третьяков.

В отличие от традиционного общества, в котором есть устоявшиеся веками нормы и ценности, в котором люди умеют думать, разумно потреблять и расставлять приоритеты. Впрочем, для кого-то такое общество оказывается бесполезным, потому что на нем нельзя заработать. А значит от этого общества нужно избавиться.

"Умирает общество, которое аморальное, аномальное превращает, вернее объявляет, нормальным. Гибнет это общество, погибает. И если уж суждено черным в Америке победить белых - это будет отнюдь не победой морали", - продолжил Третьяков.

И даже не победой черных над белыми. А победой над всей западной цивилизацией. Которая, пусть и не без греха – вспомнить то же рабство или истребление индейцев, но с четкими целями и желанием развиваться. И на руинах этой цивилизации должна появиться толпа, без морали и этики.

"А дальше начинается: нет таких понятий как подлость и благородство, как честность и воровство и так далее. Вот эта вот эрозия нормативной структуры - она меня тревожит", - сообщил Драгунский.

После такой зачистки норм новым обществом можно будет не только легко управлять, но и навязывать ему любые ценности. Например, бесконтрольное и сиюминутное потребление. Уже сейчас, пусть с переменным успехом и не везде, это делают крупные корпорации. Времена автомобилей, которые можно купить и ездить десятилетиями, уходят в прошлое. Людям в рекламе объясняют, что лучше обновлять машину раз в несколько лет. А если кто сразу не понял, то автомобиль все равно начнет ломаться, как только закончится гарантийный срок. А уж смартфон так и вовсе каждый год должен быть новый. Похожая история с одеждой, бытовой техникой – почти со всем, что можно продать. Или за что можно купить, причем недорого - человека и его труд, например. Как в свое время целый остров Манхэттен у индейцев за бусы.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Артем Данцевич, "В Центре Событий".

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