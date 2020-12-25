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"Грета" обеспечила москвичам снежный Новый год

19:36
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Синоптик рассказал о погоде на праздник

Снег пролежит до Нового года, несмотря на периоды потепления.

Из-за циклона "Грета" снежный покров в столичном регионе достигнет 15 сантиметров. 27-29 декабря установится минусовая температура. 30 и 31 декабря столбик термометра покажет значения выше нуля, поэтому снег немного подтает.  

"Снежный покров, конечно, чуть-чуть подтает, но на уровне 10 сантиметров он сохранится. То есть снег не растает до конца года", - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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