Последствия разрушительного взрыва в Нашвилле попали на видео

Вся улица усыпала обломками

Президенту США Дональду Трампу доложили о взрыве, произошедшем в Нашвилле (штат Теннесси).

Тем временем, работы по ликвидации последствий взрыва и поиску злоумышленников продолжаются. На видео, которое распространилось в социальных сетях, можно заметить, что взрывной волной выбило стены, окна и витрины близлежащих домов. Вся улица усыпала обломками строительного мусора.

Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в Нашвилле на 2-й авеню в 6:30 по местному времени. Пострадали три человека, они госпитализированы.

По данным полиции, взрыв был совершен "преднамеренно". К расследованию уже подключились агенты ФБР, а также сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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