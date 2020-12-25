Пашинян: "Готов оставить пост премьера"

Премьер Армении согласился провести внеочередные выборы в 2021 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку. При этом он отметил, что это может произойти только по решению народа страны.

"Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", - написал он в Facebook.

Премьер-министр Армении пригласил все политические силы республики на консультации по вопросу проведения внеочередных выборов в 2021 году.

"Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время", - добавил Пашинян в своем обращении в соцсети.

Ранее в Ереване прошли массовые антиправительственные митинги. Демонстранты требовали, чтобы Пашинян ушел в отставку. В частности, граждане недовольны решением премьера по Нагорному Карабаху.

На фоне политического кризиса президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству.

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