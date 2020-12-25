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Россиян обязали сдавать ПЦР-тест на ковид перед вылетом в Турцию

21:09
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Мера будет действовать с 28 декабря по 1 марта

Власти Турции обязали прибывающих в республику туристов предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанным методом ПЦР.
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Мера начнет действовать с 28 декабря для тех, кто прибыл в Турцию воздушным путем, и с 30 декабря для тех, кто выбрал наземный или морской транспорт. Проверять тест будут перед посадкой на борт.

Тест нужно сделать не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Необходимость предъявлять тест сохранится до 1 марта 2021 года.

Ранее в Турции ввели круглосуточный комендантский час с 31 декабря до 4 января, однако отдыхающих в стране туристов он не коснется.

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