ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские школьники вернутся к очному обучению после каникул

21:35
  • пятница
  • 25 декабря 2020

Все зависит от коронавирусной ситуации в городе

Московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников.
Минпросвещения отменило досрочные ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это произойдет, если эпидемиологическая обстановка в столице позволит.

"Определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-1".  

Московские школьники с 6 по 11 классы включительно перешли на дистанционное обучение с октября 2020 года из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу в городе. 

Ранее Минпросвещения объявило сроки и условия экзаменов в школах в условиях коронавируса. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Старшеклассники в школе
Старшеклассники в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.