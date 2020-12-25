Московские школьники вернутся к очному обучению после каникул

Все зависит от коронавирусной ситуации в городе

Московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это произойдет, если эпидемиологическая обстановка в столице позволит.

"Определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-1".

Московские школьники с 6 по 11 классы включительно перешли на дистанционное обучение с октября 2020 года из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу в городе.

Ранее Минпросвещения объявило сроки и условия экзаменов в школах в условиях коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"