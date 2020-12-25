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Гинцбург поддержал введение "ковидных паспортов"

22:17
  • пятница
  • 25 декабря 2020

В Совфеде эту идею не оценили

"Ковидные паспорта" нужно ввести одновременно с началом вакцинации. Такое мнение выразил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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"Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала введение "ковидных" паспортов антиутопией и дискриминацией.

"Вводить такие паспорта, устраивать дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, недопустимо", - заявила она.

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