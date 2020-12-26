Московские врачи вылечили от коронавируса почти 600 тысяч человек

За сутки выздоровели более 5 тысяч заболевших

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 602 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 599 541.

Как отмечают врачи, в Москве кардинально изменилась картина течения коронавируса у пациентов, поступающих в больницы. Главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко рассказал, что весной у больных была стойкая лихорадка, которая потом проходила. Сейчас наблюдается волнообразное течение болезни – температура то повышается, то приходит в норму. Этот цикл может повторяться несколько раз и только после этого наступает выздоровление.

По данным на 25 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 992 706 пациентам, умерли с начала пандемии 53 659 человек. В Москве больных зарегистрировано 772 104, в мире более 79 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,7 миллиона человек.

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