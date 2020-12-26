Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 80 миллионов

Почти во всех странах введены ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 80 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,7 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 18,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 330 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с тремя миллионами.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В мире продолжают действовать частичные ограничения на пассажирские авиаперевозки. Многие страны закрыли свои границы для туристов. Десятки государств прекратили полёты в Великобританию после того, как там были обнаружены более заразные штаммы коронавируса.

Предновогодние локдауны введены практически во всех европейских странах, в Британии действуют максимально жёсткие ограничения. Третий с начала пандемии локдаун введён в Израиле. Там запрещено посещать других людей, за исключением ближайших членов семьи, а также отходить от дома более чем на километр без необходимости. Япония с 28 декабря вводит запрет на въезд иностранцев в страну.

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