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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 80 миллионов

19:54
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Почти во всех странах введены ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 80 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,7 миллиона человек. Прирост заболевших  за эту неделю превысил  четыре миллиона.
В Германии обнаружен "британский" штамм коронавируса

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 18,7  миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 330 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия  с тремя миллионами.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых  островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

В мире продолжают действовать частичные ограничения на пассажирские авиаперевозки. Многие страны закрыли свои границы для туристов. Десятки государств прекратили полёты в Великобританию после того, как там были обнаружены более заразные штаммы коронавируса.

Предновогодние локдауны введены практически во всех европейских странах, в Британии действуют максимально жёсткие ограничения. Третий с начала пандемии локдаун введён в Израиле. Там запрещено посещать других людей, за исключением ближайших членов семьи, а также отходить от дома более чем на километр без необходимости. Япония с 28 декабря вводит запрет на въезд иностранцев в страну. 

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