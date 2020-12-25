В восьми странах мира обнаружили новый штамм коронавируса

ВОЗ призвала усилить защитные меры

Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в восьми странах Европы.

На данный момент идет изучение нового вида, однако уже сейчас известно, что он активно распространяется среди молодых возрастных групп. В ВОЗ напомнили о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции.

"Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", - написал в Twitter глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Специалисты пока не могут сказать, является ли он более смертоносным или опасным, так как не располагают достаточной информацией. Однако уже установлено, что новый штамм распространяется быстрее, что требует от людей большей осторожности. В связи с произошедшим Россия закрыла авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Ученые резюмировали, что всего с момента возникновения COVID-19 удалось обнаружить тысячи его мутаций. Так, в организме человека, который болеет давно и тяжело, зачастую существует больше одной разновидности вируса SARS-CoV-2.

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