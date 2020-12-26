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В Сирии открыли мемориал, посвящённый российским сапёрам

10:27
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Они спасли тысячи жизней

На российском пункте базирования Хмеймим в Сирии состоялось торжественное открытие аллеи военных инженеров и мемориала памяти сапёрам, погибшим в локальных конфликтах. Церемония приурочена к предстоящему 320-летию этого рода войск, сообщает "ТВ Центр".
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В оформлении аллеи использованы предметы, привезенные нашими военными из сирийских городов, где они проводили разминирование. За 5 лет работы в Сирии российские сапёры обследовали более 10 тысяч гектаров местности, уничтожили свыше 150 тысяч взрывоопасных предметов, ликвидировали схроны и укрытия террористов, а также обучили более тысячи сирийских военных.

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