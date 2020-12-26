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В Берлине ищут стрелка, открывшего огонь в центре города

13:47
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Поиски ведутся с вертолёта

В Берлине выясняют обстоятельства стрельбы, которая произошла в центре города. Серьёзные ранения получили четыре человека, одного из них пришлось поднимать из реки.
Стрелок из немецкого Рот-ам-Зе застрелил свою семью

Он прыгнул туда, спасаясь от нападавшего.

Полиция пытается выяснить, кто и зачем взялся за оружие в четыре часа утра. На поиски стрелка брошены усиленные подразделения.

Территорию обследуют и с земли, и с воздуха - над Берлином кружит вертолёт. Но результатов пока нет, сообщает "ТВ Центр".

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