В Берлине ищут стрелка, открывшего огонь в центре города

Поиски ведутся с вертолёта

В Берлине выясняют обстоятельства стрельбы, которая произошла в центре города. Серьёзные ранения получили четыре человека, одного из них пришлось поднимать из реки.

Он прыгнул туда, спасаясь от нападавшего.

Полиция пытается выяснить, кто и зачем взялся за оружие в четыре часа утра. На поиски стрелка брошены усиленные подразделения.

Территорию обследуют и с земли, и с воздуха - над Берлином кружит вертолёт. Но результатов пока нет, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"