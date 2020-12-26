Подробности разрушительного взрыва в Нэшвилле

Расследованием занимаются спецслужбы

Взрыв большой мощности прогремел в центре американского Нэшвилла. Три человека получили ранения, десятки зданий были повреждены. По предварительным данным, в одном из автомобилей сработала бомба.

Полиция прибыла за несколько минут до инцидента. Правоохранителей вызвали жители, которые услышали выстрелы. Люди из ближайших зданий были экстренно эвакуированы. Это позволило избежать лишних жертв.

Позднее на месте взрыва фургона были найдены человеческие останки. Кому они принадлежат, пока не известно. По сведениям полиции, незадолго до инцидента из машины доносились предупреждения о взрыве. Расследованием занимаются ФБР и местные правоохранительные органы. О ЧП уже проинформированы действующий и избранный президенты США, сообщает "ТВ Центр".

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