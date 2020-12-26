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Военные разворачивают полевые госпитали в Крыму

13:54
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Идёт масштабная вакцинация

Минздрав одобрил применение препарата "Спутник V" для вакцинации людей старше 60-ти лет. Клинические исследования доказали: прививка эффективна, а главное безопасна. А значит, теперь появилась возможность защитить тех, кто в группе риска.
Минобороны готовится развернуть два мобильных госпиталя в Крыму

Масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах страны. Прививаются и те, кто всегда на боевом посту. В Севастополе развёртывают мобильный госпиталь для проведения прививок морякам Черноморского флота. Такие же военные медцентры уже функционируют в Симферополе и Ялте.

Сто бойцов мотострелковой бригады в Кемерове заступают на дежурство в новогодние праздники, перед этим сделали прививки. В Амурской области военные медики сами приезжают в воинские части. У мобильной бригады график очень плотный. До нового года нужно посетить несколько точек в разных уголках Восточного военного округа, сообщает "ТВ Центр".

В некоторых российских регионах продлены ограничительные меры. Так, во Владимирской области сохраняется самоизоляция для людей из групп риска. На Урале до 24 января остаётся в силе ограничение по режиму работы заведений общепита – с часу ночи до шести утра.

В Ивановской области приезжающих проверяют на коронавирус. Результат экспресс-теста готов в течение 15 минут. Двухнедельный карантин теперь обязателен для приезжающих в Россию из Великобритании. Из-за нового штамма коронавируса, который стремительно распространяется, Рождество Туманный Альбион встретил с четвёртым, наивысшим уровнем ограничений.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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