Московские коммунальщики устраняют последствия циклона "Грета"

Сугробы в столице выросли до 16-ти сантиметров

Столичный регион накрыла "Грета". Мощный циклон принёс в Москву снегопад, за сутки в городе выросли 16-сантиметровые сугробы. С начала зимы - это первый столь обильный снегопад.

Но коммунальные службы к такому вызову были готовы: всю ночь и утро шла расчистка дорог и тротуаров. На улицы вывели почти 10 тысяч единиц спецтехники и около 40-ка тысяч рабочих, сообщает "ТВ Центр".

А вечером 26 декабря ожидается похолодание. Уже в воскресенье столбики термометров опустятся до минус семи, а на дорогах будет очень скользко. И пешеходов, и автовладельцев просят быть внимательней и осторожней.

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