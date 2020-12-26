В Крыму к Новому году нарядили гигантскую секвойю

Игрушки сделали дети своими руками
В Крыму в преддверии новогодних праздников наряжают не только ёлки. В Ялте украсили секвойюдендрон, или, как её ещё называют, мамонтовое дерево. Игрушки для 11-тиметрового хвойного гиганта сделали школьники.
Морские обитатели, животные, снеговики, герои сказок и мультиков. Есть даже зонтики и огромные подсвечники. У каждой игрушки своя волшебная история.
Единственное требование к украшениям – размер. Поделки должны быть более 30 сантиметров, иначе они просто затеряются в густой хвое. Чтобы нарядить 11-метровое дерево понадобилась автовышка.
Из-за широкой пирамидальной кроны этого исполина хвойного мира ещё называют мамонтовым деревом. Огромные изогнутые ветви напоминают бивни древнего животного.
Традиция делать ёлочные игрушки своими руками появилась в России ещё в 19 веке. Оригинальные немецкие украшения тогда стоили дорого: один цветной шар - как корова. Поэтому многие вырезали из дерева ангелов и птиц. Из картона и ваты собирали фигурки балерин, сказочных персонажей и животных. А дети все праздники разглядывали наряженную ёлку, пытаясь отыскать среди старых игрушек новые.
В Ялте акция стала уже традиционной. Её проводят уже четвёртый год. В этот раз для секвойядендрона сделали 345 игрушек. Украшения будут висеть до конца января.
Никита Васильев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"