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В Крыму к Новому году нарядили гигантскую секвойю

12:40
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Игрушки сделали дети своими руками

В Крыму в преддверии новогодних праздников наряжают не только ёлки. В Ялте украсили секвойюдендрон, или, как её ещё называют, мамонтовое дерево. Игрушки для 11-тиметрового хвойного гиганта сделали школьники.
Тысячи огней: Крым готовится к встрече Нового года

Морские обитатели, животные, снеговики, герои сказок и мультиков. Есть даже зонтики и огромные подсвечники. У каждой игрушки своя волшебная история.

Единственное требование к украшениям – размер. Поделки должны быть более 30 сантиметров, иначе они просто затеряются в густой хвое. Чтобы нарядить 11-метровое дерево понадобилась автовышка.

Из-за широкой пирамидальной кроны этого исполина хвойного мира ещё называют мамонтовым деревом. Огромные изогнутые ветви напоминают бивни древнего животного.

Традиция делать ёлочные игрушки своими руками появилась в России ещё в 19 веке. Оригинальные немецкие украшения тогда стоили дорого: один цветной шар - как корова. Поэтому многие вырезали из дерева ангелов и птиц. Из картона и ваты собирали фигурки балерин, сказочных персонажей и животных. А дети все праздники разглядывали наряженную ёлку, пытаясь отыскать среди старых игрушек новые.

В Ялте акция стала уже традиционной. Её проводят уже четвёртый год. В этот раз для секвойядендрона сделали 345 игрушек. Украшения будут висеть до конца января.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
Новогоднее украшение секвойи в Крыму
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