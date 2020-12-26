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Новогоднее настроение: московский транспорт украсили к празднику

12:32
  • суббота
  • 26 декабря 2020

На улицах появились сани Деда Мороза

Подарок москвичам и гостям столицы к зимним праздникам: в городе традиционно запустили новогодний общественный транспорт. Яркими гирляндами украсили больше тысячи электробусов, трамваев и даже коммунальные машины. Спецтехнику оформили в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком.
Собянин запустил традиционный новогодний транспорт в Москве

Традиция сложилась шесть лет назад. В этом году её решили не нарушать. Мэр Сергей Собянин отметил: несмотря на пандемию и все сложности, московский транспорт не только работает в обычном режиме, но и продолжает обновляться.

Он поблагодарил всех работников транспортного комплекса и поздравил их с наступающим Новым годом, сообщает "ТВ Центр".

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Новогодние электробусы
Новогодние электробусы
Новогодние электробусы
Сергей Собянин запустил традиционный новогодний транспорт
Сергей Собянин запустил традиционный новогодний транспорт
Новогодние электробусы
Новогодние электробусы
Новогоднее оформление общественного транспорта
Новогоднее оформление общественного транспорта
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