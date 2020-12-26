На форуме в Москве обсудили меры поддержки граждан во время пандемии

Речь шла о медицине, культуре и образовании

О качестве жизни и основах безопасности в России говорили на форуме, который состоялся в Москве. Представители органов власти и общественных организаций обсуждали вопросы здравоохранения, образования и культуры.

В частности, речь зашла о том, как в период пандемии поддержать каждого человека и обеспечить развитие страны в целом, сообщает "ТВ Центр".

"Мы должны с вами обнулить всё, что было за нашими спинами и начать все с чистого листа. Суверенитет, изменения в Конституции, изменения в образовании в культуре. Мы видим, что мы начинаем просыпаться и теперь мы будет поорганизованней, поразумнее относиться к тому, что происходит, и это очень радует", - отметила в своём выступлении на форуме председатель Московской медицинской палаты Надежда Журавлёва,

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