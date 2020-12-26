Минздрав дал добро на вакцинацию "Спутником V" людей старше 60 лет

Вакцина признана безопасной

Минздрав России одобрил вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет. Препарат проверили на безопасность, доказана его эффективность при применении у пожилых людей.

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше", - сообщил глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

В начале декабря Россия первой в мире начала вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V", разработанным в короткие сроки в Центре имени Гамалеи. Вакцина доставлена во все регионы страны.

На старте вакцинации в Москве первоочередное право было предоставлено врачам, педагогам и соцработникам. Сейчас этот список расширен: привиться могут сотрудники МФЦ, журналисты, работники транспортной и энергетической отраслей.

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