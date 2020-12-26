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Минздрав дал добро на вакцинацию "Спутником V" людей старше 60 лет

10:49
  • суббота
  • 26 декабря 2020

Вакцина признана безопасной

Минздрав России одобрил вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет. Препарат проверили на безопасность, доказана его эффективность при применении у пожилых людей.
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"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше", - сообщил глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

В начале декабря Россия первой в мире начала вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V", разработанным в короткие сроки в Центре имени Гамалеи. Вакцина доставлена во все регионы страны.

На старте вакцинации в Москве первоочередное право было предоставлено врачам, педагогам и соцработникам. Сейчас этот список расширен: привиться могут сотрудники МФЦ, журналисты, работники транспортной и энергетической отраслей.

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