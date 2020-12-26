ФСБ предотвратила теракт и нападение на полицейских в Махачкале

Задержано несколько боевиков

ФСБ России предотвратила крупный теракт и нападение на полицейских в Махачкале. В ходе спецоперации сотрудники службы задержали четверых человек - участников запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Они готовили взрыв возле здания правоохранительных органов, а после собирались совершить вооруженное нападение на сотрудников МВД. Оперативники ворвались во временное убежище террористов.

Во время обысков там нашли большое количество оружия и боеприпасов, взрывное устройство, а в телефонах задержанных - переписку с координаторами нападения, находящимися за рубежом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "ТВ Центр".

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