Москву признали лучшим городом для жизни

В столице активно развиваются общественные пространства
Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить". Об этом сообщается на официальном сайте мэра. Российская столица была признана лучшей по качеству электронных сервисов среди мегаполисов.
В частности, отмечены "Активный гражданин", "Московская электронная школа" и другие. Также наивысшую оценку получили проекты по развитию городской среды.
Рассматривалось качество, социальный и экономический эффект решений, а также возможность их применения в других регионах, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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