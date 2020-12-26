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Москву признали лучшим городом для жизни

13:24
  • суббота
  • 26 декабря 2020

В столице активно развиваются общественные пространства

Москва победила в международном конкурсе "Город, где хочется жить". Об этом сообщается на официальном сайте мэра. Российская столица была признана лучшей по качеству электронных сервисов среди мегаполисов.
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В частности, отмечены "Активный гражданин", "Московская электронная школа" и другие. Также наивысшую оценку получили проекты по развитию городской среды.

Рассматривалось качество, социальный и экономический эффект решений, а также возможность их применения в других регионах, сообщает "ТВ Центр".

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